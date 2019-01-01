Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Коронавирус вносит коррективы Меняется программа Международного фестиваля Дениса Мацуева и других событий Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пандемия вирусной пневмонии COVID-19 (коронавирус) начала сказываться на культурной повестке Перми. Так, Пермская краевая филармония вынуждена внести коррективы в программу X Международного фестиваля Дениса Мацуева. Вместо виолончелистки Анастасии Кобекиной, лауреата XVI Международного конкурса им. Чайковского, 20 марта в Большом зале филармонии выступит Александр Рамм — тоже виолончелист и лауреат конкурса им. Чайковского, но предыдущего, XV-го. Анастасия Кобекина живёт и учится в Европе и должна была бы проходить карантин.

Сольный концерт пианиста Бориса Петрушанского, который должен был состояться в рамках фестиваля 22 марта днём, отменён, поскольку Петрушанский живёт в Италии — стране, особенно пострадавшей от коронавируса.

Отменён и концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, который должен был состояться в апреле.

Меломаны держат кулачки: выступление Александра Канторова 19 марта на открытии фестиваля Мацуева пока не отменяется.