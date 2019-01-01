Из-за угрозы коронавируса в Прикамье введён особый режим Меры предосторожности будут действовать на вокзалах, в ТЦ, кинотеатрах и образовательных учреждениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о том, что в регионе будут предприниматься все меры для защиты от коронавируса. Дмитрий Махонин уже возглавил оперативный штаб по предотвращению распространения вируса. Заседания будут проходить ежедневно.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Мы усиливаем меры контроля, в первую очередь, на въезде в​ регион. Теперь в аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных — мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральный уровень, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках. «Утренний фильтр», который во время эпидемии ОРВИ и гриппа вводят в детских садах и школах, должен быть распространён на колледжи и вузы.​

Рекомендации по дезинфекции помещений даны во все точки массового скопления людей: торговые центры, кинотеатры.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Важно, чтобы жители не игнорировали предупреждения и пользовались мерами предосторожности — носили маски, наблюдали за своим состоянием, здоровьем близких и окружающих. От этого зависит безопасность всего региона.​

Штаб предупреждения распространения коронавируса разработал план действий по трём этапам: превентивный, режим повышенной готовности и особый режим. На данный момент случаев заболевания​ коронавирусной​ инфекцией в Пермском крае нет. Чтобы избежать случаев заражения, в регионе ограничены международные мероприятия. Часть из них могут быть отменены, некоторые пройдут без зрителей.

Кроме того, Дмитрий Махонин дал поручение минздраву совместно с минфином проработать вопрос закупки средств персональной безопасности и оборудования на средства резервного фонда.​ ​