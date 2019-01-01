Дмитрий Енцов журналист Несмотря на судебное решение, семь трамваев «Львёнок» готовятся к отправке в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Семь трамваев «Львёнок» производства московского ООО ПК «Транспортные системы» могут быть поставлены в Пермь к концу марта. Об этом сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

«Сейчас на заводе идёт их сборка. До конца марта они могут поступить к нам», — отметила Людмила Гаджиева.

При этом она добавила, что горадминистрация готовит апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о признании недействительными итогов аукциона на поставку девяти трамваев.

Напомним, суд вынес такое решение 20 февраля.

Сам аукцион был объявлен 28 октября 2019 года. В требованиях было указано, что в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

Потенциальный участник аукциона — екатеринбургский АО «Уралтрансмаш» — посчитал, что предъявленные условия подходят одному потенциальному участнику торгов — ООО ПК «Транспортные системы» (Москва), который их в итоге и выиграл.

Департамент имущественных отношений администрации Перми 27 ноября заключил контракт с ПК «Транспортные системы». Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

В декабре уже были поставлены два трамвая по этому контракту — один трёхсекционный трамвай «Лев» и один односекционный трамвай «Львёнок» начали курсировать по городу.

В своём вердикте краевой арбитраж пояснил, что принятое решение касается «будущего времени», то есть запрещает поставку оставшихся семи трамваев «Львёнок».

Кроме того, с департамента транспорта и ПК «Транспортные системы» в пользу «Уралтрансмаша» взыскана пошлина в сумме 3 тыс. руб. с каждого юрлица.

Горадминистрация может оспорить это решение в течение месяца, но пока этого не сделала.