Краевой арбитраж запретил поставку в Пермь ещё семи трамваев «Львёнок» Уже доставленные трамваи продолжат работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края разъяснил ранее принятое решение, которым признал торги на поставку трамваев «Лев» и «Львёнок» недействительными.

Напомним, по итогам торгов департамент транспорта администрации Перми заключил с ООО ПК «Транспортные системы» договор на поставку трёхсекционного и восьми односекционннх трамваев. Большой и один маленький трамваи уже поставлены в Пермь и курсируют по маршрутам, а поставка ещё семи ожидалась весной. Однако по иску конкурента поставщика суд признал торги недействительными. Истец — АО «Уралтрансмаш» — доказал, что требования заказчика подходили только одному поставщику.

В итоге суд пояснил, что принятое решение касается «будущего времени», то есть запрещает поставку оставшихся семи трамваев «Львёнок».

Кроме того, с департамента транспорта и «ПК «Транспортные системы» в пользу «Уралтрансмаша» взыскана пошлина в сумме 3 тыс. руб. с каждого юрлица.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.