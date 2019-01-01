Дмитрий Енцов журналист Арбитражный суд признал недействительными торги на поставку трамваев «Лев» и «Львёнок» Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 20 февраля удовлетворил иск екатеринбургского АО «Уралтрансмаш» о признании недействительными итогов аукциона на поставку девяти трамваев в Пермь.

Напомним, аукцион был объявлен 28 октября 2019 года. В требованиях указано, что в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

АО «Уралтрансмаш» посчитало, что предъявленные условия подходят одному потенциальному участнику торгов — ООО ПК «Транспортные системы» (Москва), который их в итоге и выиграл.

Департамент имущественных отношений администрации Перми 27 ноября заключил контракт с «ПК Транспортные системы». Общая стоимость контракта составила 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).

В декабре уже были поставлены два трамвая по этому контракту — один трёхсекционный трамвай «Лев» и один односекционный трамвай «Львёнок» начали курсировать по городу.

Отметим, что 20 февраля на заседании круглого стола по общественному транспорту заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева сообщила, что о том, что семь оставшихся трамваев город ожидает раньше срока исполнения контракта — в марте.