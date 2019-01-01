Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми: Судебные разбирательства по системе оплаты проезда не скажутся на пассажирах Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева считает, что судебные разбирательства по единой системе оплаты проезда (ЕСОП) никак не скажутся на владельцах транспортных карт.

«Для пассажиров ничего не изменится, деньги с карт никуда не исчезнут, их менять не надо, система оплаты проезда не меняется. Тем не менее работа с судом будет продолжаться с нашей стороны», — отметила Людмила Гаджиева.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин добавил, что судебные разбирательства «касаются технической стороны вопроса, а не финансовой».

«Не важно кто будет являться разработчиком (ЕСОП, — ред.) — «Золотая корона» либо кто-нибудь другой», — добавил Анатолий Путин.

Напомним, апелляционный суд оставил в силе решение краевого арбитража по иску ООО «Нави» к региональному министерству информационного развития и разработчику ЕСОП — ЗАО «Золотая корона». То есть суд признал недействительными аукцион на создание ЕСОП и заключение контракта с «Золотой короной».

Представители ОО «Нави» считают, что действующая ЕСОП должна прекратить работу.

Отметим, что контракт с «Золотой короной» заключён весной 2019 года. При этом изначально на аукцион была подана заявка только от «Нави», но она была признана не соответствующей требованиям. На повторный аукцион заявилась лишь «Золотая корона», с которой и был заключён контракт. И с 1 июля началось внедрение ЕСОП.