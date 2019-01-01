На пост главы Большесосновского района претендуют четыре кандидата Поделиться Поделиться Твитнуть

В Большесосновском районе завершился приём документов на конкурс по отбору главы территории. По данным «Коммерсантъ. Прикамье», документы подали врио главы района Владимир Тресков, депутат Земского собрания Андрей Бушуев, и.о. замглавы администрации Большесосновского района, начальник финансового управления Татьяна Ефимова и бывший заместитель командира полка ДПС ГИБДД УВД Перми Олег Воеводин.

Первое заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов состоится 25 марта, программы претендентов планируется рассмотреть 27 марта. Далее комиссия представит Земскому собранию не менее двух кандидатур. Претендент, получивший поддержку большинства депутатов, станет главой района.

Напомним, 27 декабря 2019 года бывший глава территории Вячеслав Бурков покинул пост после конфликта с Земским собранием, которое дважды отправляло его в отставку, но он восстанавливался в должности через суд.