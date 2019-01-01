Вячеслав Бурков покинул пост главы Большесосновского района
27 декабря глава Большесосновского района Пермского края покинул свой пост. Об этом он сообщил на Facebook.
Вячеслав Бурков, бывший глава Большесосновского района:
— Решение непростое, но в данной ситуации — самое мудрое и взвешенное. Что примечательно, я проработал в этой должности ровно два года — именно 27 декабря 2017 года меня избрали на этот пост. Это были два очень непростых, но очень интересных и насыщенных года. Многое что получилось, что-то не совсем. Но точно могу сказать — это бесценный опыт, и я теперь совсем иной? нежели был. Я стал гораздо принципиальней и теперь знаю, что жизнь и работа «на земле» сильно отличается от сухих цифр, фраз и отчётов.
Напомним, в 2019 году депутаты района дважды отправляли Буркова в отставку и тот дважды восстанавливал свои полномочия через суд. Позднее Вячеслав Бурков добился отмены неудовлетворительной оценки со стороны депутатов Земского собрания.