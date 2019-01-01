Вячеслав Бурков покинул пост главы Большесосновского района Поделиться Поделиться Твитнуть

27 декабря глава Большесосновского района Пермского края покинул свой пост. Об этом он сообщил на Facebook.

Вячеслав Бурков, бывший глава Большесосновского района:

— Решение непростое, но в данной ситуации — самое мудрое и взвешенное. Что примечательно, я проработал в этой должности ровно два года — именно 27 декабря 2017 года меня избрали на этот пост. Это были два очень непростых, но очень интересных и насыщенных года. Многое что получилось, что-то не совсем. Но точно могу сказать — это бесценный опыт, и я теперь совсем иной? нежели был. Я стал гораздо принципиальней и теперь знаю, что жизнь и работа «на земле» сильно отличается от сухих цифр, фраз и отчётов.

Напомним, в 2019 году депутаты района дважды отправляли Буркова в отставку и тот дважды восстанавливал свои полномочия через суд. Позднее Вячеслав Бурков добился отмены неудовлетворительной оценки со стороны депутатов Земского собрания.