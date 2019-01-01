80 компаний Пермского края вступили в нацпроект по повышению производительности труда Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на март 2020 года 80 компаний Пермского края присоединились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

Елена Дегтярёва, заместитель министра промышленности Пермского края:

— На 1 января 2020 года в проекте состояли 73 компании, и за два месяца мы нарастили количество до 80. Некоторые из них сейчас находятся на стадии подписания соглашения. Мы видим, что в нацпроекте участвуют разные предприятия: более 15 отраслей промышленности, как крупных и средних, так и малых форм.

Ранее представители минпрома посетили компании, подключившиеся к нацпроекту. Так, компания «ТИК» производит системы диагностики промышленного оборудования. В рамках кооперации с крупными предприятиями «ТИК» почти вдвое увеличил выручку. Среди клиентов «ТИК» — ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Транснефть» и другие. Также в рамках нацпроекта компания оптимизировала ряд производственных процессов. В результате уменьшилось время изготовления датчика, а уровень незавершённого производства сократился на 20%.

Ранее к нацпроекту присоединился «Эрготек», производящий гибкую упаковку, фанеру, матрасы, древесные плиты, самоклеящиеся материалы.

Даниил Прибылев, директор ООО «Эрготек»:

— Цель проекта — снижение себестоимости продукции за счёт снижения различных издержек. В результате мы не только снизим себестоимость, но и повысим конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Планируемое снижение времени выполнения производственной программы — с 30 до 22 дней, увеличение выработки на одного человека — со 122 т до 171 т, а также сокращение запасов сырья и готовой продукции с 389 т до 330 т.

Для успешного подключения к нацпроекту предприятия пользуются услугам консультантов федерального и регионального центров компетенций.

Ева Любимова, руководитель проектов регионального центра компетенций:

— Достижение хороших результатов на предприятиях возможно только при заинтересованности менеджмента в изменениях: тогда и коллектив готов к улучшениям, и мотивация в дальнейшем совершенствовании есть. Задача регионального центра компетенций и консультантов — быть помощниками.

При этом в регионе два предприятия уже завершают пилотные проекты — это НПО «Эталон» и ООО «Терминал Лысьва».

На «НПО «Эталон» рост выработки на одного сотрудника составил 37%, запасы продукции и сырья сократились на 22%, а время процессов — на 30%. Для этого потребовалось оптимизировать загрузку ключевого оборудования, изменить внутреннюю логистику и сократить время переналадки.

В ООО «Терминал Лысьва» также отмечают успех: выработка выросла на 20%, запасы сократились на 10%, на 15% оптимизирован производственный цикл. Здесь уже сформирована база знаний по неисправностям, рассчитан требуемый объём запасных инструментов и принадлежностей, для сотрудников введены KPI сотрудников и система мотивации.

Напомним, с 2017 года в Прикамье реализуется приоритетная программа «Производительность труда и поддержка занятости». С 2018 года она обладает статусом нацпроекта. В рамках программы компании внедряют принципы бережливого производства, цифровизацию и автоматизацию труда. Участники программы получают субсидии на обучение сотрудников. Повышение квалификации в 2019 году прошли 6 тыс. человек.