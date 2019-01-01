Из-за эпидемии коронавируса финальные этапы кубка мира по прыжкам на лыжах в Чайковском отменены Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19) и требованиями отзыва участников от ряда национальных федераций совместно с международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) принято решение об отмене соревнований — финальных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (русского тура «Синяя птица»). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, ранее были отменены соревнования среди мужчин. До этого федерация допускала проведение состязаний среди женщин, но без зрителей.

Проходящие в Норвегии финальные этапы соревнований Raw Air по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и женщин так же отменены.