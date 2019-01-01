Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин отменён Мера введена из-за распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По согласованию с Международной федерацией лыжных видов спорта отменены российские этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Ранее от проведения этапов отказалась Польша. Об этом сообщает министерство спорта Пермского края. Такие меры приняты из-за распространения коронавируса. Мероприятие планировалось на 19 марта в Чайковском.

Напомним, ранее было принято решение о том, что этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, русского тура «Синяя птица», пройдут без зрителей.

Также отменена и культурная часть программы «Синей птицы» — посещение театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

«В сложившейся ситуации все команды без исключения понимают причину отмены гала-вечера в Пермском балете, связанную с нахождением в закрытом помещении. Мы сосредоточимся на спортивной составляющей турнира и проведём хорошее спортивное событие для наших телезрителей», — заявила рейс-директор женского Кубка мира г-жа Чика Йошида.

Кроме того, изменилось время проведения женского финала — он пройдёт 19—20 марта в Чайковском. Трансляция будет вестись на телеканалах и в соцсетях.

Деньги за билеты зрителям будут возвращены.