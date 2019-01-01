Этап кубка мира по прыжкам с трамплина в Прикамье пройдёт без зрителей Решение принято из-за эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Этап международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица» будет проведён в Пермском крае без зрителей. Решение принято 10 марта на заседании оргкомитета. Соревнования пройдут 20-22 марта в Чайковском.

Антон Клепиков, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Непростое решение… В связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом, принято решение о проведении финальных этапов Кубка мира среди женщин без зрителей. Здоровье жителей Пермского края важнее всего. Уважаемые болельщики! Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности.

По словам Антона Клепикова, трансляция соревнований будет вестись на телеканале «Матч ТВ».