Дмитрий Енцов журналист На аукцион по автобусному маршруту №49 никто не заявился Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион по обслуживанию автобусного маршрута №49 («Микрорайон Заозерье» — «Станция Пермь II») признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не подано ни одной заявки. Такой вывод значится в протоколе итогов аукциона.

Как уточнили в департаменте транспорта, торги будут объявлены повторно.

Напомним, победитель должен был обслуживать маршрут с 1 апреля по 31 мая. Для его обслуживания требуется пять автобусов среднего класса. Максимальная цена контракта должна была составить 6,239 млн руб.

Отметим, что сейчас маршрут обслуживает ИП Александр Стерлягов.