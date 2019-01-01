Дмитрий Енцовжурналист
На аукцион по автобусному маршруту №49 никто не заявился
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Аукцион по обслуживанию автобусного маршрута №49 («Микрорайон Заозерье» — «Станция Пермь II») признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не подано ни одной заявки. Такой вывод значится в протоколе итогов аукциона.
Как уточнили в департаменте транспорта, торги будут объявлены повторно.
Напомним, победитель должен был обслуживать маршрут с 1 апреля по 31 мая. Для его обслуживания требуется пять автобусов среднего класса. Максимальная цена контракта должна была составить 6,239 млн руб.
Отметим, что сейчас маршрут обслуживает ИП Александр Стерлягов.
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