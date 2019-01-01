Заксобрание Пермского края поддержало поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 12 марта, прошло внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края.

Депутаты рассмотрели проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Документ включает в себя инициативы, которые президент Владимир Путин озвучил в январе 2020 года во время послания Федеральному собранию.

В частности, этот законопроект вносит изменения в главы Конституции о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании, Правительстве Российской Федерации, судебной власти, прокуратуре и местном самоуправлении. Например, Государственная дума получит право утверждать кандидатуру председателя Правительства РФ, предлагаемую президентом, а также заместителей председателя правительства и федеральных министров. Также Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков, в соответствии с которой действующий президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства. Кроме того, в Конституции пропишут, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город, определённый федеральным конституционным законом.

В социальной сфере предлагается установить, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума, и закрепить гарантии обязательной индексации пенсий и других социальных льгот. Также в Конституции пропишут защиту семьи, материнства, отцовства, института брака, а детей объявят важнейшим приоритетом госполитики России.

Согласно Федеральному закону «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции», после того как поправки в Конституцию одобрят в Госдуме и Совете Федерации, их должны одобрить две трети региональных парламентов. Потом одобренные Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправки будут вынесены на всенародное голосование.

«Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы наши с вами избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность, провести необходимые подготовительные мероприятия на уровне субъекта Федерации», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Депутат Законодательного собрания, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Васильевна Миролюбова считает, что все одобренные Госдумой и Советом Федерации поправки важны и позитивны. «Но с точки зрения экономического комитета я бы отдельно отметила поправки в ст. 71 и 114, касающиеся научно-технологического развития и информационных технологий. Впервые в Конституцию внесут слова о приоритете информационных технологий и защите персональных данных граждан. Я считаю, что эти поправки дальше будут развиваться в проектах федеральных и краевых законов, что обеспечит вхождение России в число мировых технологических лидеров», — заявила депутат.

В итоге 44 депутата Заксобрания проголосовали «за» и ещё четыре — члены фракции КПРФ — воздержались от голосования.

Напомним, что всенародное голосование состоится 22 апреля. После одобрения изменений в Конституцию в ходе общероссийского голосования Владимир Путин издаст указ об официальном опубликовании закона с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.