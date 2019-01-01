На дорогах Прикамья установят ещё семь комплексов фотовидеофиксации Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году на региональных автодорогах планируется установить семь комплексов фотовидеофиксации на наиболее аварийных участках краевых автотрасс. Камеры будут размещены на автодорогах Болгары — Юго-Камский — Крылово (22-й км), Кунгур — Соликамск (202-й км), Пермь — Березники (172-й км), шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»). В Перми комплексы установят на перекрёстке Восточного обхода и Бродовского тракта, перекрёстке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на шоссе Космонавтов (332а).

Всего на региональных дорогах Прикамья установлено 219 комплексов фотовидеофиксации. Ежедневно дополнительно на улицах выставляется до 50 передвижных комплексов. Ещё 11 комплексов расположены на федеральных трассах региона.

Камеры могут фиксировать более 20 типов нарушений: превышение скоростного режима, выезд за стоп-линию, движение по выделенной полосе, нарушение правил остановки, стоянки и другие.

Информация о местенахождении камер доступна на портале «Управляем вместе» и сайте ГИБДД Пермского края.