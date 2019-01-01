Администрация Соликамска заплатит за регистрацию бренда города Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Соликамского городского округа завершила торги на оказание услуг по государственной регистрации товарного знака — бренда города. Победителем торгов с ценовым предложением в 6,5 тыс. руб. признано ООО «Галифанов, Мальков и партнёры». Максимальная стоимость закупки составляла 24 тыс. руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен направить заявку в патентное ведомство РФ не позднее 1 июля 2020 года и зарегистрировать бренд не позднее 31 декабря 2021 года.