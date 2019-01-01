Дмитрий Енцов журналист Квартиры в новостройках Перми за четыре месяца подорожали в среднем на 85 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя цена квартиры в пермских новостройках по итогам февраля 2020 года составила 2,7 млн руб. Такие данные предоставили аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

По сравнению с ноябрём 2019 года рост составил 3,3% (в ноябре квартиры стоили в среднем 2,615 млн руб.).

По динамике роста за четые месяца Пермь заняла 29-е место из 75 исследованных городов. Среди городов-миллионников Пермь расположилась на четвёртом месте.

Самые дорогие новые квартиры — в Москве (8,6 млн руб.). Самые доступные — в Магнитогорске, Кургане и Саратове (по 1,4 млн руб.).

При этом в среднем по России наблюдается динамика снижения стоимости новостроек. Так, однокомнатные квартиры в новостройках подешевели на 0,6 % (с 3,155 млн руб. до 3,136 млн руб.), двухкомнатные — на 1,2 % (с 4,851 млн руб. до 4,792 млн руб.). Хотя в разрезе городов рост цен зафиксирован в 54 городах из 75 исследованных.