Всех жителей Прикамья после поездки в КНР, Южную Корею, Иран и Италию отправят на карантин Решение о двухнедельном оплачиваемом больничном принял краевой минздрав Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителям Пермского края, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, по прибытии в регион необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней — инкубационный период заболевания. Об этом сообщает краевой минздрав.

Во время вынужденного отсутствия на работе жители Прикамья не будут терять заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона.

Сообщить о своём прибытии можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258-07-87 с 8:00 до 20:00.

Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по телефонам: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

Всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми, не прибегать к самолечению.

Напомним, ранее из-за развития в мире коронавируса в Пермском крае были отменены соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. На карантине находится также гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.