Жалоба на торги по капремонту сквера на набережной Камы признана необоснованной Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю завершило рассмотрение жалобы ООО «КС-Строй» и признало её необоснованной. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве. Таким образом, контракт на капремонт сквера на нижней части набережной Камы будет подписан с победителем торгов — ООО «Техдоргрупп».

Напомним, ранее ООО «КС-Строй» обратилось с жалобой на прошедший аукцион. УФАС приостановило заключение контракта до рассмотрения претензий.

Максимальная стоимость контракта на капремонт сквера составляет 110 млн руб. ООО «Техдоргрупп» ведёт в Перми реконструкцию эспланады.