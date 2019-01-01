УФАС приостановило подписание контракта на капремонт сквера на набережной Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю приостановило подписание контракта на капитальный ремонт сквера на нижней части набережной Камы из-за жалобы ООО «КС-Строй».

Напомним, максимальная стоимость контракта составляет 110 млн руб. На торги поступила только одна заявка — от ООО «Техдоргрупп». Она признана соответствующей требованиям. Эта же компания ведёт в Перми реконструкцию эспланады.

До окончания рассмотрения жалобы договор с подрядчиком не может быть подписан. Первое рассмотрение жалобы состоялось 5 марта.