УФАС приостановило подписание контракта на капремонт сквера на набережной Камы

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Управление ФАС по Пермскому краю приостановило подписание контракта на капитальный ремонт сквера на нижней части набережной Камы из-за жалобы ООО «КС-Строй».

Напомним, максимальная стоимость контракта составляет 110 млн руб. На торги поступила только одна заявка — от ООО «Техдоргрупп». Она признана соответствующей требованиям. Эта же компания ведёт в Перми реконструкцию эспланады.

До окончания рассмотрения жалобы договор с подрядчиком не может быть подписан. Первое рассмотрение жалобы состоялось 5 марта.

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