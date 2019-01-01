Дмитрий Енцов журналист На железнодорожных путях в Прикамье в прошлом году пострадали 36 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году в Пермском регионе СвЖД по причине несоблюдения правил безопасности пострадали 36 человек. Об этом в своей страничке в Instagram написал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— С начала текущего года зафиксировано четыре случая травмирования (три — со смертельным исходом). Основной причиной несчастных случаев является хождение граждан по железнодорожным путям перед движущимся поездом.

Кроме того, министр отметил, что из-за печальной статистики на перегоне Пермь II — Бахаревка СвЖД установила новое оборудование с датчиками движения, которое при приближении человека к путям на расстоянии менее 10 м оповещает нарушителя, что хождение по путям запрещено.

В 2019 году на территории Свердловской железной дороги установлено пять устройств с датчиками движения, на 2020 год запланировано установить ещё 10 экземпляров оборудования. При этом в Пермском регионе СвЖД уставлено два экземпляра оборудования.