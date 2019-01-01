В Перми завершён ремонт 2 тыс. кв. м дорожного покрытия Поделиться Поделиться Твитнуть

С конца февраля подрядные организации приступили к ежедневному экспресс-ремонту на дорогах Перми. При определении участков ремонтных работ учитываются обращения жителей, в том числе в Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.

Ремонт начался раньше в связи с тёплой зимой. Годом ранее работы стартовали 19 марта.

Напомним, в новых пятилетних контрактах по содержанию территории города предусмотрено проведение текущего ремонта дорог в объёмах около 300—400 тыс. кв. м в год. Эта мера позволяет поддерживать состояние дороги до начала дорожного сезона и продлить срок службы асфальтового покрытия.

Экспресс-ремонт проведён на ул. Верхнемуллинской, Кировоградской, Василия Каменского, Плеханова, Мира, Братьев Игнатовых, Качалова, Баумана, Гамовском тракте, Коминтерна, Швецова, Соловьёва, Смирнова, Островского, Куйбышева, Солдатова, Революции, Комсомольском проспекте, Уральской, Крупской, КИМ, Ушакова, Калинина, Сивашской, Гальперина и Ласьвинской, Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты «Звезда», Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции Блочная и других улицах.

Всего работы завершены уже на более чем 2 тыс. кв. м. Они ведутся литым асфальтобетоном, который обеспечивает прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности. Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия — установится положительная температура воздуха.