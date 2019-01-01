Дмитрий Енцов журналист «Официальная формулировка — не выполнена задача на сезон» Бывший главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Десятков прокомментировал своё увольнение Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный тренер пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» Павел Десятков 10 марта официально уволен со своего поста. Эту информацию он подтвердил «Новому компаньону».

Павел Десятков, бывший главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Соглашение расторгнуто по инициативе руководства клуба. Касается оно не только меня, но и всего тренерского штаба. Официальная формулировка — не выполнена задача на сезон, то есть команда не попала в зону плей-офф (в плей-офф попадают 16 команд, «Молот-Прикамье» занял в ВХЛ 22-е место, — прим.).

По словам экс-наставника, пока конкретных планов у него нет и он не выбирал варианты продолжения карьеры.

«Сейчас моя главная задача — оформить мой уход, официально сдать полномочия. Так как изначально контракт со мной был подписан до 30 апреля и моя отставка произошла по инициативе клуба, то я хотел бы получить все причитающиеся по контракту деньги по 30 апреля включительно», — рассказал Павел Десятков.

Он отметил, что, по его мнению, выполнить поставленную руководством задачу было практически невозможно:

«Для полноценной подготовки команду нужно было набирать ещё в апреле, мы же начали делать это в июне. Плюс, считаю, что ещё одной причиной стало то, что нам практически никого не удалось сохранить из игроков с прошлого сезона. Команда была полностью новая, и адаптация некоторых игроков затянулась. Также нам не удалось сохранить тех, на кого мы рассчитывали как на игроков первой пятёрки. Мы не могли позволить себе игроков высокого уровня, поэтому наш максимум был — игроки хорошего среднего уровня. Кроме того, нам не хватало стабильности — были серии поражений по три-четыре матча, а таких же победных серий не было».

Что касается слухов о финансовых проблемах в команде, то Павел Десятков их опроверг:

«Каких-то больших долгов точно не было. Да, после Нового года образовалась задолженность, но она не растягивалась на несколько месяцев, а составляла месяц. Эта ситуация типична для ВХЛ, поэтому «Молот-Прикамье» здесь в отрицательную сторону не отличается».

Тем не менее в текущих условиях он не считает сезон провальным. Напоследок он поблагодарил болельщиков: «Хотел бы сказать большое спасибо пермским болельщикам — здесь очень хорошая поддержка. Надеюсь, ещё встретимся в Перми», — резюмировал экс-наставник.