Дмитрий Енцов журналист На неделе в Перми возможен температурный рекорд для начала марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая неделя, с 10 по 13 марта, в Перми ожидается тёплой. Даже ночью температура не опустится ниже 0°.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в рабочую неделю температура воздуха составит от 0° до +2°. Дневная – от +3° до +6°.

ГИС-центр ПГНИУ уточняет, что, возможно, 11 марта в Перми будет установлен рекорд температуры не только для этого дня, но и для всей первой половины марта.

Кроме того, неделя будет отличаться большим количеством осадков (200% от нормы и более), которые выпадут не только в виде снега, но и в виде дождя. Количество осадков за первую декаду достигнет месячной нормы в ряде районов края.