Сергей Данилов В Прикамье семь человек находятся на «домашнем» карантине по коронавирусу COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Семь человек в Пермском крае находятся на «домашнем» карантине по коронавирусу COVID-19. Ни одного случая заражения опасной инфекцией в Прикамье не выявлено, сообщили РИА Новости со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

Отмечается, что пациенты находятся под наблюдением медиков дома, а не в больнице. Всего с начала года в Пермском крае на карантине по коронавирусу побывали 395 человек, инфекции в анализах ни у кого не обнаружено.

Отмечается, что если человек прибыл в Пермь из неблагополучной по коронавирусной инфекции страны - Китая, Ирана, Южной Кореи, - и имеет симптомы ОРВИ, то его ждет госпитализация и двухнедельный карантин. Также под пристальным вниманием граждане, прибывшие из Европы.