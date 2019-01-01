Пермь посетит Роман Ротенберг Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 12 марта Пермь посетят первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и главный тренер Олимпийской сборной команды России по хоккею Ольга Браташ.

В рамках своего визита Роман Ротенберг и Олег Браташ представят программу подготовки юных игроков и тренеров «Красная машина», ориентированную на спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет. В рамках визита также пройдут лекции и мастер-классы.

Встреча пройдёт в СК им. Сухарева. В мероприятии примет участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.