Бывшая чиновница Чайковского приговорена к двум годам колонии за присвоение муниципального жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Чайковский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом местной администрации. Чиновница признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что подсудимая обманом приобрела право на служебную квартиру, после чего безвозмездно передала это муниципальное жильё в собственность своей дочери. Ущерб бюджету муниципалитета превысил 800 тыс. руб.

В ходе судебного заседания причинённый преступлением ущерб был возмещён, квартира возращена в собственность органов местного самоуправления.

Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. руб. Также чиновница лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.