Григорий Серёдкин Пермские фигуристы взяли золото и бронзу юниорского чемпионата мира Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золотые медали юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) по фигурному катанию в Таллине. Пара из Перми набрала 195,96 балла и уверенно заняла первую позицию в общем зачёте в парном катании.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации фигурного катания, на мировое первенство спортсмены из Перми приехали в роли фаворитов. Напомним, в январе Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в парном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. По сумме двух прокатов они набрали 199,21 балла. А год назад на ЮЧМ-2019 в Загребе пара Панфилова — Рылов взяла серебряные медали.

Аполлинария Панфилова, победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию — 2020:

— Приезжать на соревнования в роли фаворитов — это, конечно, что-то особенное, но ответственность точно такая же, даже когда едешь третьим номером. Да, здесь был не лучший наш прокат произвольной программы. Но мы сделали всё, что могли. В этом сезоне подготовка к каждому старту проходила сложно, получалась немного смазанной, но, может быть, это и к лучшему: чем сложнее подготовка и старт, тем ценнее медаль.

Отметим, российские пары пары третий раз подряд завоевали все медали юниорского чемпионата мира. Серебро взяла пара из Санкт-Петербурга — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набрав 174,85 балла. Бронза — также у пермской пары в составе Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева. Они набрали 171,18 балла.