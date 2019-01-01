Григорий Серёдкин Пермские фигуристы взяли золото на зимней юношеской Олимпиаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в парном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. По сумме двух прокатов они набрали 199,21 балла.

10 января в короткой программе судьи оценили выступление пермской пары в 71,74 балла. Это стало лучшим результатом дня. Прокат произвольных программ состоялся 12 января. По сумме двух прокатов пара из Перми стала победителем.

Помимо пермской пары Россию представляли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов из Москвы, завоевавшие серебро. Бронзу взяли грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава.

16-летняя Аполлинария Панфилова и 18-летний Дмитрий Рылов (тренеры — Павел Слюсаренко и Валентина Тюкова) являются воспитанниками Пермской школы фигурного катания. Фигуристы признаны лучшими в номинации «Спортивная звезда Прикамья — 2019». В декабре 2019 года Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при. Пара также взяла серебряные медали юниорского чемпионата мира 2019 года.