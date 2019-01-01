В Пермском крае откроется 21 «Точка роста» для дополнительного образования школьников и учителей Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края его члены обсудили создание в регионе в рамках нацпроекта «Образование» центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2020 году 21 такой центр появится в 20 школах. Они позволят школьникам получать знания по учебным и дополнительным программам.

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, центры будут оснащены дополнительным оборудованием. Уже с сентября 2020 года к заятиям в таких центрах смогут приступить 14 тыс. детей.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— В «Точках роста» будут созданы все условия для внедрения новых технологий по информатике, ОБЖ и другим предметам. Во внеурочное время ребята смогут заниматься в центрах дополнительного образования проектной и научно-технической деятельностью, шахматами, изучать IT-технологии, медиатворчество.

В «Точках роста» школьники смогут воспользоваться 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, тренажёрами-манекенами и прочим оборудованием.

Кроме того, в «Точках роста» появятся образовательные программы для учителей, где их научат работать в команде, развивать креативное мышление, программировать и управлять коптерами.

Для эффективной работы шефство над «Точками роста» возьмут промышленные и сельскохозяйственные предприятия.