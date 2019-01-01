Григорий Серёдкин Летом Пермь и Анапу свяжет прямой рейс Поделиться Поделиться Твитнуть

С 6 июня авиакомпания «Победа» откроет прямое авиасообщение между Пермью и Анапой. Полёты будут выполняться до 14 сентября. Информация о рейсах появилась в расписании международного аэропорта Пермь.

По данным Skyscanner, стоимость билетов туда-обратно начинается от 10 тыс. руб. Продолжительность полёта в одном направлении составит три часа. Дни выполнения рейсов — понедельник, вторник, четверг, пятница и суббота. Борт будет вылетать из Перми в 06:30, из Анапы — в 00:40. Время вылета местное.

Напомним , с 3 июня авиакомпания Red Wings возобновит перелёты между Пермью и Симферополем.



