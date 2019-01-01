К осени 2021 года в Соликамске возведут два дома для переселенцев из аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в Соликамске посетил территорию, где планируется построить социальное жильё для расселения граждан из аварийного фонда. Участок для строительства жилья в Соликамске площадью 6,8 тыс. кв. м выбран с уже имеющейся инфраструктурой. Здесь будет возведено 4 тыс. кв. м жилья. Это квартал в границах ул. Большевистской, Коммунистической, 3-й Пятилетки, Кирова. На расстоянии менее 500 м располагаются реконструированная школа и детский сад.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— В Соликамске в общей сложности планируется расселить 13,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Для строительства новых домов уже выбраны площадки, в ближайшее время будет отобран подрядчик. Задача —чтобы к осени 2021 года здесь было построено два многоквартирных дома. В итоге весь микрорайон будет комплексно застроен новым жильём, что даст возможность Соликамску дальше развиваться, а людям — жить здесь комфортно.

Напомним, расселение и строительство ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 37 муниципалитетах Пермского края. До 2021 года в регионе будет расселено 220 тыс. кв. м жилья.

Минстрой РФ предъявляет к качеству возводимого жилья жёсткие требования. В проекте обязательно применение сертифицированных строительных и отделочных материалов, двойных стеклопакетов и современных фасадных решений. Дом должен иметь класс энергетической эффективности не ниже «В». Обязательно подключение жилья к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории предусматривает площадки общего пользования, в том числе для детей.

Ранее Корпорация развития Пермского края уже объявила торги на проектирование и строительство жилья для граждан из аварийного фонда в 12 муниципалитетах края. Заключение контрактов одновременно на оба вида работ позволит сократить сроки работ.