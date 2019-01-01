Дмитрий Енцов журналист Антон Клепиков призвал мэрию принять кадровое решение по директору лицея №9 Ирине Горбуновой Ранее родители ученика заявили о поборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Горбунова



Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков на своей странице в Facebook прокомментировал скандальную ситуацию в лицее №9.

Антон Клепиков, заместитель председателя правительства Пермского края:

«Конфликт явно вышел из-под контроля не только администрации школы, но и города. Агрессивная позиция директора лицея (Ирины Горбуновой, — прим.), оказание давления на родителей учеников и нежелание идти на компромисс привело к широкому и долгоиграющему распространению темы в СМИ, в том числе и федеральных. Мягко сказать, был удивлён выводами комиссии, которую возглавляла вице-мэр города по соцблоку (Людмила Гаджиева, — прим.). По результатам всесторонней проверки выявлены грубые нарушения, причём по всем фактам – и по травле мальчика, и по незаконным сборам денег на учебники».

По словам Клепикова, за подобный «бардак в образовательном учреждении должен отвечать его директор».

Кроме того, чиновник обратил внимание на то, что это не первый конфликт с Ириной Горбуновой, он напомнил, что ранее был скандал в возглавляемой ею школе №105.

«Очевидно, что такой некомпетентный руководитель отбрасывает тень на сферу образования Прикамья. Жду от городских властей соответствующих кадровых решений. Нашими образовательными учреждениями достойны и должны руководить исключительно профессионалы своего дела, люди, для которых образование — дело всей жизни», —резюмировал Антон Клепиков.

Напомним, родитель одного из учеников лицея №9 сообщил о том, что отказался сдавать деньги на учебники и линолеум. После этого его сына якобы начали травить дети и учителя. СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку, а департамент образования администрации Перми временно отстранил от работы директора лицея Ирину Горбунову.