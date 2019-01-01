Ирина Горбунова заявила об отсутствии поборов в лицее №9 Поделиться Поделиться Твитнуть

Временно отстранённая от работы директор лицея №9 Ирина Горбунова прокомментировала ситуацию в образовательном учреждении. По её словам, в лицее не было поборов с учеников и травли детей.

Напомним, ранее один из родителей сообщил о том, что отказался сдавать деньги на учебники и линолеум. После этого его сына якобы начали травить дети и учителя. СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку, а департамент образования администрации Перми временно отстранил о работы директора лицея Ирину Горбунову. Также к разрешению ситуации привлекли комиссию по делам несовершеннолетних.

По словам Ирины Горбуновой, недоброжелатели специально наняли отца одного из учеников для того, чтобы устроить скандал.

Ирина Горбунова, директор лицея №9:

— Самое ужасное, для воплощения своих целей он нанял на работу папу одного из учеников лицея. Как оказалось, скандал — родная стихия этого папы, скандальная известность — то, чего ему, видимо, не хватало в его серых безработных буднях. Он не придумал ничего лучше, как, размахивая своим собственным сыном словно кистенём, сокрушить всё вокруг.

Поверьте, пожалуйста, в лицее не было и нет поборов. Это скоро докажут результаты многочисленных проверок. Поверьте, никто за не сданные в фонд класса или школы деньги не травил и не обижал ребят, учителя не «мстили» им, ставя двойки. Всё «сошлось» на одном мальчике, сыне того самого папы. Он сам плохо учится, сам задирает одноклассников и одноклассниц, сам оскорбляет учителей и срывает уроки. А его родитель обижается на просьбы утихомирить своё чадо, скандалит, дезорганизует работу учебного учреждения.

Ирина Горбунова добавила, что планирует «отстаивать свои честь и достоинство всеми имеющимися законными способами».