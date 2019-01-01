Ирина Горбунова отстранена от руководства лицеем №9 Мэрия Перми проверит информацию о поборах и травле ученика Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Горбунова



Департамент образования администрации Перми отстранил от работы директора лицея №9 и депутата гордумы Ирину Горбунову.

Напомним, ранее СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку после сюжета на федеральном канале о том, что администрация лицея №9 незаконно собирает с родителей учащихся деньги. Уточнялось, что отец третьеклассника распространил видеообращение о том, что в лицее, где учится его сын, с родителей собирают по 1200 руб. на учебники математики и линолеум. По словам отца, после отказа сдать деньги учителя начали унижать ребёнка перед одноклассниками.

Как уточнили в мэрии, Ирина Горбунова отстранена временно для разрешения конфликтной ситуации.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми:

— Мы приняли это решение, чтобы максимально понять, что происходит внутри родительского и учительского коллектива, с целью решения ситуации во благо семьи и школы. Конфликт всегда имеет две стороны, и они должны выйти из этого разногласия, потому что и школе, и родительскому сообществу сейчас непросто.

Врио директора лицея назначена заместитель директора Наталья Мокрушина. Кроме того, рассматривается вопрос о смене классного руководителя в одном из классов.

Людмила Серикова:

— Во время последней встречи с папой мальчика в январе была достигнута договорённость о проведении дополнительных занятий с ребёнком с последующим проведением независимой экспертизы, чтобы понять степень успешности ребёнка в том или ином предмете. Вопрос успеваемости ребёнка нужно разводить с финансовой составляющей. Потому что всё, что касается финансовых вопросов, можно проверить. Более важный аспект — психологическое состояние ребёнка.

К урегулированию ситуации также подключилась городская комиссия по делам несовершеннолетних, была проведена проверка всех сообщений о травле мальчика. Рассматривается возможность направления ребёнка на период острого конфликта в санаторий по профильному назначению, где мальчик сможет продолжить обучение.