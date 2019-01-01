Наталья Тимофеева журналист Минтранс: часть работ по реконструкции ул. Революции не вошла в контракт Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 марта, на заседании постоянно действующей рабочей группы Заксобрания по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью, министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил о причинах, по которым реконструкция ул. Революции осталась без подрядчика.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Считаю, что это была ошибка заказчика. Часть работ просто не попала в контракт, поэтому данный проект невозможно было выполнить до конца услугами этого подрядчика. Там должны были быть достаточно серьёзные стрелочные переводы, а это очень существенные суммы. Сейчас «Пермблагоустройство» практически скомпоновало новую конкурсную документацию. Финансирование этих работ будет из бюджетов города и края. Сроки реконструкции остались те же, так как сами работы по сетям и дорожной одежде уже выполнены.

Напомним, что контракт с ООО «ДорТехИнжиниринг», которое выполняло работы по реконструкции ул. Революции в Перми, был расторгнут по соглашению сторон.