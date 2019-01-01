Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми сменит подрядчика для реконструкции ул. Революции Оставшийся объём работ оценён в 206 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания ООО «ДорТехИнжиниринг», которая выполняла работы по реконструкции ул. Революции в Перми, покинула этот проект. Информацию подтвердили в горадминистрации.

«Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Основной причиной расторжения контракта стало опасение городских властей, что подрядчик не сможет довести контракт до конца в связи с финансовыми трудностями компании», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что заказчик проекта — МКУ «Пермблагоустройство» — «осознанно пошло на расторжение контракта». Новый аукцион будет объявлен в ближайшее время, чтобы найти подрядчика к новому дорожному сезону (как правило, дорожные работы начинаются весной, в апреле-мае, — ред.).

«На сегодняшний день завершается подготовка аукционной документации с целью определения подрядной организации на завершение работ по реконструкции ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской», — добавили в пресс-службе.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 206,6 млн руб. Все работы должны быть завершены к концу года, плановый срок пуска трамваев по ул. Революции (также конец 2020 г.) также не меняется.

Напомним, в марте 2019 года ООО «ДорТехИнжиниринг» выиграло аукцион с контрактом в 418,3 млн руб.