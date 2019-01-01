Суд запретил работу «Причала №5» Из-за климатических условий собственник не смог развить плавучий ресторан к 300-летию Перми и готовит его к продаже в Краснодар Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми рассмотрел иск Пермского транспортного прокурора о запрете эксплуатации плавучего ресторана «Причал №5» и поддержал требование о запрете его эксплуатации из-за того, что владельцы ресторана не поставили его на учёт и не предъявили объект в Речной регистр.

При этом, как сообщил «Новому компаньону» собственник ресторана Александр Крутень, необходимые документы будут готовы только к лету. Но в Перми ресторан уже работать не будет, а переедет на юг России.

Александр Крутень, собственник ресторана «Причал №5»:

— У нас нет никакого конфликта с контролирующими органами. Мы могли бы дальше затягивать процесс, но не стали, так как готовим ресторан к продаже. Предварительно, в Краснодар. Но ресторан нужно не просто продать, его нужно ещё и запустить, то есть нам предстоит разбор, транспортировка и сбор.

Александр Крутень добавил, что изначально планировалось развить ресторан к 300-летию Перми и привлекать в него туристов. Однако климатические условия не позволяют вести длительный рабочий цикл.

Александр Крутень:

— В Перми с работой ресторана три месяца из двенадцати в году у нас слишком большие накладные расходы. Подготовке к зимовке превышает 1 млн руб. Стоимость ресторана сейчас составляет порядка 30 млн руб. При этом существенная составляющая цены — это не сам объект, а готовая документация, которая позволяет разместить его на судоходных реках.

Напомним, в 2018 году в акватории Камы у набережной Перми открылся ресторан «Причал №5», расположенный в воде на платформе. Судебные приставы добивались его закрытия из-за отсутствия необходимой документации.