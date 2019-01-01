Все крупные предприятия Прикамья подпишут дорожные карты по кооперации с местными поставщиками Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках под председательством врио главы Пермского края Дмитрия Махонина прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий региона. Встреча была посвящена реализации инвестиционных проектов и развитию промышленной кооперации.

Члены совета обсудили возможность расширенного применения продукции малых и средних предприятий края при реализации собственных проектов холдингов Верхнекамья.

Напомним, объём поставок региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году превысил 35,4 млрд руб. Общий объём поставок в 2018—2020 годах составил уже 105 млрд руб. Среди заказчиков — ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ММК», ПАО «Метафракс» и другие. Участниками промкооперации стали 214 предприятий.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Без развития производства, создания новых рабочих мест мы не сможем заниматься культурой, инновациями, социальной политикой. Необходимо не только развивать промышленный потенциал, но и создавать кооперации между крупными предприятиями и малым и средним бизнесом. Для этого нужно, чтобы все крупные предприятия Прикамья имели дорожные карты по кооперации с местными поставщиками. Также нужно выстроить процесс участия местного бизнеса в закупках для нужд региона.

Дмитрий Махонин поручил контролировать поставки министру промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексею Чибисову.

При этом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2019 году уже закупало пермскую продукцию. Её стоимость превысила 1 млрд руб.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

— Далеко не всегда новые разработки востребованы предприятиями «ЛУКОЙЛа». Нам нужна продукция, опережающая рынок на 10 лет. В Пермском крае есть предприятия, которые предлагают такие разработки. Пермский край — один из первых по цифровизации нефтяной промышленности. Нужно дальше развивать и тиражировать этот опыт.

Кроме того, Прикамье является лидером по погрузке в Свердловской железной дороге. Об этом сообщил первый замначальника СвЖД Артём Панов. По его оценкам, у предприятий Пермского края в 2019 году РЖД приобрели товары и услуги на 10 млрд руб.