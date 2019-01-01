Пермяка лишили водительских прав из-за снега на госномерах Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми водителя на два месяца лишили прав из-за залепленного снегом госномера. Об этом сообщает «ВЕТТА».

Сотрудники ГИБДД остановили водителя в декабре 2019 года. Передний номер его машины был частично залеплен снегом. Действия пермяка попали под ст. КоАП РФ «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизменёнными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации».

Постановлением суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения водительских прав сроком на два месяца. Однако водитель не согласился с решением суда и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. Пермяк доказывал, что снег попал на номера из-за погодных условий, однако в суд поступили фотоматериалы, которые подтвердили, что номер был закрыт снегом намеренно.