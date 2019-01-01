Мария Сыропятова «Я частенько слушаю Сергея Шнурова, но уже больше 10 лет состою в партии «Единая Россия» Бизнес-омбудсмен Пермского края Анатолий Маховиков — о давлении на бизнес, новом врио губернатора и «Партии роста» Поделиться Поделиться Твитнуть

— Анатолий Юрьевич, считается, что бизнес в Пермском крае чувствует себя менее комфортно, чем в других регионах. На фоне отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) в соседней Удмуртии, например, снизили ставку налога по упрощённой системе налогообложения (УСН) для компаний из других субъектов Федерации, которые перерегистрируются в республике. Спровоцируют ли условия, созданные в крае, отток предпринимателей в другие регионы?

— Глобальной миграции точно не происходит. По данным налоговой службы, в 2019 году в Пермский край прибыло 77 юрлиц, а убыло 84. С индивидуальными предпринимателями ситуация чуть хуже: 133 зарегистрировались в Прикамье, а 406, наоборот, покинули наш регион. Но в общем объёме ИП это всего 0,5%.

В целом, о реакции бизнеса на отмену ЕНВД можно будет судить по итогам первого полугодия. Предприниматели будут решать вопрос о возможной перерегистрации в других регионах после сдачи отчётов за первый квартал, которые покажут, увеличилась ли налоговая нагрузка. Но не думаю, что это будет носить массовый характер, поскольку уже с 2021 года ЕНВД будет отменён по всей России.

Если говорить о ситуации в Удмуртии, то о снижении ставок по УСН для предпринимателей из других регионов мне стало известно только в феврале этого года. Для экономики Пермского края это явно неблагоприятная ситуация. И, на мой взгляд, сейчас необходимо искать политическое решение, чтобы поддержать бизнес и исключить потенциальный налоговый демпинг одного региона по отношению к другому.

— Вы давали какие-то рекомендации предпринимателям? Какой из альтернативных вариантов налогообложения самый оптимальный?

— Предприниматель выбирает сам, исходя из своего уровня дохода и средней численности наёмных работников. Среди тех, кто работал по ЕНВД как ИП, примерно половина перешла на патент, и ещё столько же — на УСН. Около 4 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые.

Кстати, самозанятые — это одна из возможностей, которая сейчас есть у предпринимателей в Пермском крае. Приведу пример. У предпринимателя есть автомойка в частном доме. Работал по ЕНВД, после его отмены встал вопрос о покупке патента. Но в этом случае налоги должны были бы вырасти. А в случае регистрации в качестве самозанятого, ему нужно будет платить налогов даже меньше, чем в случае применения ЕНВД.

При этом нужно понимать, он мог бы просто закрыть своё ИП и уйти в тень. Поэтому, на мой взгляд, внедрение этого института имеет позитивное значение. Специальный налоговый режим позволяет предпринимателям вести бизнес открыто, без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

— Как считаете, стоит ли ждать перерегистрации индивидуальных предпринимателей в качестве самозанятых?

— В ближайшее время — да, стоит. Но точно об этом можно будет судить опять же по итогам первого полугодия.

— Как в регионе изменилась ситуация с административным давлением на бизнес?

- Сейчас ситуация в целом улучшается. В 2019 году на треть выросла доля предупреждений относительно штрафов по сравнению с 2018 годом. При этом средний размер штрафа за то же время сократился на 10%. Но есть и негативная тенденция — количество проверок выросло на 10%. Причём, как плановых, так и внеплановых. И не всегда эти вещи поддаются контролю. Случается трагедия — после неё проводятся внеплановые проверки. Без этого нельзя, поскольку есть потенциальная угроза жизни и здоровью граждан.

— В конце прошлого года Конституционный суд России выпустил определение по жалобе на положения пермских правил благоустройства, запрещающие размещение НТО на придомовых территориях. Интересно, что и городские власти, и предприниматели посчитали это своей победой. Как так получилось?

— Сейчас обе стороны согласны с тем, что не может быть сплошного запрета на размещение НТО на придомовых территориях. Идёт обсуждение возможных вариантов изменения городских правил благоустройства. Например, их размещения по категориям улиц, типам территорий или самих НТО. На улицах первой категории могут устанавливаться киоски печати и любого вендинга, улицах второй категории — ещё и киоски с мороженным и павильоны по торговле овощами и фруктами и так далее. Естественно, что их размещение изначально должно соответствовать санитарным и противопожарным требованиям. Думаю, что в течение месяца мы выйдем с конкретными предложениями по изменению правил благоустройства. Но уже сейчас видно, что стороны готовы договариваться.

— В отличие от НТО рекламщики оказались менее требовательными. И теперь большинство лотов на размещение конструкций остаются невостребованными. Возможно, эту схему тоже надо откорректировать?

— По НТО была создана согласительная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов при включении мест в Схему размещения НТО. В неё вошли предприниматели, представители общественных организаций и городской администрацией. Думаю, что-то подобное нужно сделать и по рекламным конструкциям. И бизнесу, и городским властям нужно наладить диалог в этом вопросе.

— Как вы относитесь к тому, что городские власти прямо накануне аукционов на пассажирские перевозки вдруг резко поменяли требования? Перевозчики говорят, что они фактически невыполнимы. Будет бунт как в 2009 году?

— Сейчас всем нужно сесть за стол переговоров — и перевозчикам, и городской администрации. Уже говорил по этому поводу с краевым минтрансом и перевозчиками. Если сейчас ситуацию не разрешить, то это, действительно, может коснуться каждого жителя Перми. Перевозчики могут отказаться участвовать в конкурсах. Они не состоятся, и город может «остаться» в старой транспортной модели.

Нужно понимать, что муниципальный автопарк не сможет конкурировать с частными перевозчиками. Если частники могут оптимизировать и сокращать свои издержки, то муниципальный автопарк этого делать не сможет. Например, частники могут экономить на запчастях, оптовых закупках топлива, — да на чём угодно. В 2005 году эта ситуация уже привела к банкротству муниципальных автопарков в Перми. Как бывший муниципальный управленец могу сказать, что больше 25% транспортной работы на маршрутах Перми не стоит осуществлять муниципальному парку. На мой взгляд, тут необходимо сохранить разумный баланс, учитывая интересы бизнеса и власти.

— В Пермском крае недавно назначен новый врио губернатора. Вы уже с ним встречались. Какое впечатление он на вас произвёл? Чего от него можно ждать бизнесу?

— Мы обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства и экономики Пермского края. Дмитрий Николаевич продемонстрировал заинтересованность в развитии и улучшении условий ведения предпринимательской деятельности. На встрече мной были обозначены те барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе своей деятельности, и возможные пути их преодоления, которые мы предлагаем. Сошлись во мнении, что сегодня для эффективного решения проблемных вопросов нужна системная работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Договорились, что подпишем соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей и правительством Пермского края, а потом будем транслировать такую практику сотрудничества и на муниципальный уровень.

— Ходят слухи, что скоро вы будете работать с ним в одной команде, в правительстве.

— Мне таких предложений не поступало.

— Ещё момент. На днях стало известно, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список «Партии роста», глава которой Борис Титов является ещё и федеральным обмудсменом по правам предпринимателей. Ждёте каких-то разнарядок для обмдусменов в территориях? Например, что всем голосовать за «Партию роста».

— Я частенько слушаю Сергея Шнурова. Но уже больше 10 лет состою в партии «Единая Россия».