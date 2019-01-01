Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» может сменить главного тренера Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском ХК «Молот-Прикамье» может смениться главный тренер. Об этом сообщает «Местное время».

В ХК «Молот-Прикамье» на запрос «Нового компаньона» пояснили, что на данный момент главный тренер Павел Десятков продолжает работу. О кадровых изменениях клуб сообщит дополнительно. Информацией также не владеют в краевом минспорта.

Напомним, Павел Десятков возглавил пермский хоккейный клуб весной 2019 года. До этого он работал в ХК «Рязань», с которым вышел в плей-офф. Пермский клуб под его руководством высоких результатов не показал.