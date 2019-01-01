Григорий Серёдкин Житель Прикамья взыскал с владельца дороги 68 тыс. руб. за повреждённое в ДТП колесо Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителю Прикамья, заехавшему на автомобиле в дорожную яму, возместят причинённый ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Ранее житель Прикамья обратился в Березниковский суд с иском к ООО «СК «Химспецстрой» о взыскании ущерба, полученного в результате ДТП. Истец, двигаясь со скоростью 40 км/ч, наехал на выбоину в полосе его движения. Вследствие этого произошёл разрыв покрышки и повреждение правого переднего диска колеса. При этом ограждения и должные предупреждающие о яме знаки отсутствовали. Замеры показали, что длина ямы составила 100 см, ширина — 250 см, глубина — 10 см. Владельцем участка дороги, на котором произошло ДТП, является ООО «СК «Химспецстрой».

Городской суд посчитал, что истец не предоставил необходимый объём доказательств, а владелец дороги должным образом оповещал о выбоине.

Тогда истец обратился в Пермский краевой суд, коллегия которого отменила решение нижестоящей инстанции. Коллегия пришла к выводу, что предупреждающий знак находился не в том месте, а размеры ямы превысили допустимые для безопасного движения пределы.

Пермский краевой суд постановил взыскать в пользу истца с ООО «СК «Химспецстрой» 68,2 тыс. руб. руб. в счёт возмещения ущерба, а также пошлины.