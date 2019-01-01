В Перми из-за перепадов температуры досрочно начался ремонт дорог литым асфальтобетоном Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с погодными условиями и переходами через нулевую отметку, во время которых портится дорожное покрытие, администрация Перми досрочно приступила к ремонту дорог.

В Перми уже заработал завод, выпускающий литой асфальтобетон. При его производстве битум нагревают до 160—180 градусов, минеральные компоненты — до 190—240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180—200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании.

С прошлой недели подрядные организации начали проводить профилактические работы на дорогах во всех районах города.

Напомним, в новых пятилетних контрактах по содержанию города предусмотрено проведение текущего ремонта дорог в объёмах около 300—400 тыс. кв. м в год. Эта мера позволяет поддерживать состояние дороги до начала дорожного сезона. Такой экспресс-ремонт позволяет продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, вызванных перепадами температуры.

В Ленинском районе проведён текущий ремонт на ул. Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты «Звезда», Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции Блочная.

В Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом ул. Подлесной, Василия Каменского, Переселенческой, Окулова, Зои Космодемьянской и других.

В Индустриальном районе Перми отремонтированы ямы и выбоины на ул. Промышенной, Верхнемуллинской, Братьев Игнатовых, Гамовском тракте. Ранее ремонт литым асфальтобетоном был выполнен на ул. Шахтёрской, Мира, Советской Армии, Кавалерийской, Стахановской, Баумана, Братьев Игнатовых, Верхнемуллинской, Гамовском тракте, Карпинского, Левченко, Геологов, Танкистов, Комбайнеров.

В Свердловском районе работы проведены на Комсомольском проспекте, ул. Соловьёва, а также на улицах микрорайона Громовского.

Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только установится положительная температура воздуха.