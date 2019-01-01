Главой Кудымкара избрана Наталья Стоянова Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия наконец определила главу Кудымкара. Руководить территорией будет Наталья Стоянова.

Напомним, ранее во торой тур выборов прошли заместители главы администрации округа Евгений Гусельников и Наталья Стоянова. Кроме того, свои заявки подавали начальник отдела образования администрации Кудымкара Сергей Калин и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Наталья Стоянова считается близкой к спикеру думы Кудымкара Юлии Мехоношиной.

Отметим, что конкурс проводился в третий раз. В первый раз, в октябре 2019 года, Иван Мехоношин не прошёл во второй тур, а Леонид Ковалёв, на которого делали ставку краевые власти, не набрал нужного числа голосов. В конце декабря состоялся второй конкурс, и Мехоношин, подав заявку, снял свою кандидатуру в день заседания конкурсной комиссии. Но и это не помогло Ковалёву получить поддержку депутатов.