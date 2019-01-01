Главой Кудымкара избрана Наталья Стоянова
Конкурсная комиссия наконец определила главу Кудымкара. Руководить территорией будет Наталья Стоянова.
Напомним, ранее во торой тур выборов прошли заместители главы администрации округа Евгений Гусельников и Наталья Стоянова. Кроме того, свои заявки подавали начальник отдела образования администрации Кудымкара Сергей Калин и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Наталья Стоянова считается близкой к спикеру думы Кудымкара Юлии Мехоношиной.
Отметим, что конкурс проводился в третий раз. В первый раз, в октябре 2019 года, Иван Мехоношин не прошёл во второй тур, а Леонид Ковалёв, на которого делали ставку краевые власти, не набрал нужного числа голосов. В конце декабря состоялся второй конкурс, и Мехоношин, подав заявку, снял свою кандидатуру в день заседания конкурсной комиссии. Но и это не помогло Ковалёву получить поддержку депутатов.