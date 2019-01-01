Евгения Пастухова выпускающий редактор Фавориты конкурса на пост главы Кудымкара сняли свои кандидатуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в результате третьего по счёту конкурса на пост главы Кудымкарского городского округа действующий глава территории Иван Мехоношин снял свою кандидатуру. Так же поступил и директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалёв, который считался основным претендентом на этот пост. Его поддерживала команда предыдущего губернатора. Однако накануне конкурса краевые власти провели встречи со всеми претендентами на пост, где, рассказывает источник в территории, ясно дали понять Ковалёву, что больше не видят его в качестве фаворита. Именно поэтому он принял решение отказаться от борьбы.

Конкурсная комиссия приняла решение, что во второй тур конкурса выходят заместители главы администрации округа Евгений Гусельников и Наталья Стоянова. Кроме того, свои заявки подавали начальник отдела образования администрации Кудымкара Сергей Калин и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Наталья Стоянова считается близкой к спикеру думы Кудымкара Юлии Мехоношиной.

Напомним, конкурс проводится в третий раз. В первый раз, в октябре 2019 года, Иван Мехоношин не прошёл во второй тур, а Леонид Ковалёв, на которого делали ставку краевые власти, не набрал нужного числа голосов. В конце декабря состоялся второй конкурс, и Мехоношин, подав заявку, снял свою кандидатуру в день заседания конкурсной комиссии. Но и это не помогло Ковалёву получить поддержку депутатов.

Заседание думы, где депутатам предстоит выбрать из двух претендентов главу территории, состоится 4 марта.