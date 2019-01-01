В 2020 году будет сдан самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор в регионе Сергей Половников и председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Тушнолобов проинспектировали строительство микрорайона Любимов в Березниках.

Здесь уже сдано 13 домов на 2700 квартир, в которые заехали 5,5 тыс. человек.

В 2020 году квартиры получили ещё 140 семей. Всего микрорайон порядка 30 домов.

Напомним, заказчиком строительства является Корпорация развития Пермского края (КРПК).

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— ЖК «Любимов» — это самая масштабная стройка Пермского края. Это микрорайон большого города, который реализуется не без проблем. Сегодня мы с жителями обсудили вопросы содержания построенных домов: уборку снега, работу управляющих компаний, порядок внутри домов. Посмотрели и ход строительства — с точки зрения отставания от графиков. В целом впечатления положительные, но радужных ожиданий нет — есть, над чем работать.

По данным гендиректора КРПК Игоря Ведерникова, ко второму кварталу 2021 года будут сданы 29 строящихся домов, жильё в которых получат 14,5 тыс. человек. Кроме того, в 2020 году будут сданы девять домов.

Остальные дома в разных стадиях: от котлованов до штукатурных работ. Работы ведёт подрядчик «Интерстрой».

В трёх домах, где работал другой прежний подрядчик, есть отставание по срокам. Для их строительства контракт заключён с другой компанией — «СК Регион».

Ещё пять домов возводит ООО «ПСК «БОР». В трёх из них уже идёт черновая отделка.

Также в 2020 году планируется сдать самый большой в «Любимове» дом по ул. Строителей,10 на 540 квартир.

В новом микрорайоне устроены парковки, зоны отдыха жителей, детские и спортивные площадки.

На территории ЖК работает два детских сада, открыты отделение «Пермэнерго», пожарное депо, введена в эксплуатацию новая ГРЭС, строится ФОК и школа с бассейном.

Дмитрий Махонин поручил Минстрою жёстко контролировать строительство, а минЖКХ — содержание домов.