Григорий Серёдкин Исправительную колонию Чусового закрыли на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

С 3 марта в исправительной колонии №37 в Чусовском районе, вблизи посёлка Половинка, введён карантинный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ ФСИН России.

Карантин вводится, чтобы помешать распространению острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. В учреждении до особого распоряжения приостановлены длительные и краткосрочные свидания и массовые мероприятия в закрытых помещениях

Напомним , с 11 февраля по 3 марта режим карантина был введён в кунгурской ИК-18.