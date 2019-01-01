Григорий Серёдкин
Исправительную колонию Чусового закрыли на карантин
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С 3 марта в исправительной колонии №37 в Чусовском районе, вблизи посёлка Половинка, введён карантинный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ ФСИН России.
Карантин вводится, чтобы помешать распространению острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. В учреждении до особого распоряжения приостановлены длительные и краткосрочные свидания и массовые мероприятия в закрытых помещениях
Напомним, с 11 февраля по 3 марта режим карантина был введён в кунгурской ИК-18.
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