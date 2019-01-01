Григорий Серёдкин В ИК-18 отменили свидания из-за карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

С 11 февраля в исправительной колонии №18 в Кунгуре приостановлено проведение длительных и краткосрочных свиданий с заключёнными. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ ФСИН России.

Также в учреждении отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Ограничение введено по причине роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, с 7 февраля в 12 муниципалитетах Прикамья объявлена эпидемия гриппа. 12 февраля это число возросло до 16.