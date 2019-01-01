Дмитрий Енцов журналист Карантин из-за гриппа и ОРВИ будет объявлен ещё на четырёх территориях края Поделиться Поделиться Твитнуть

Эпидемия гриппа и ОРВИ будет объявлена ещё на четырёх территориях Пермского края. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

К ним относятся Чусовской, Добрянской городские округа, Александровский муниципальный округ и Кишертский район.

С 7 февраля эпидемия объявлена в 12 муниципалитетах края, в том числе и Перми. Школы закрыты на карантин до 15 февраля включительно.